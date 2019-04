Stand: 08.04.2019 19:40 Uhr

Polizei erwischt bei Kontrollen gut 23.000 Raser

Die Landespolizei hat in der vergangenen Woche verstärkt Verkehrskontrollen in Schleswig-Holstein durchgeführt. Schwerpunkt war die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben vom Montag fast 23.400 Tempoverstöße fest - gut 2.000 mehr als bei Kontrollen vor einem Jahr. Trauriger Spitzenreiter war laut Polizei ein Autofahrer, der in Büttel (Kreis Steinburg) statt mit 80 mit 161 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Knapp 16.000 Verletzte im vergangenen Jahr

Die Kontrollen sollen die Verkehrsteilnehmer laut Polizei schützen. Überhöhte Geschwindigkeit sei eine der Hauptunfallursachen, so die Beamten. Laut dem jüngsten Verkehrssicherheitsbericht der Landespolizei starben im vergangenen Jahr auf den Straßen Schleswig-Holsteins insgesamt 122 Menschen (2017: 100 Tote). Fast 16.000 Menschen wurden verletzt.

Der Verkehrssicherheitsbericht im Überblick

