Stand: 02.04.2024 19:16 Uhr Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung gegen Rostock-Fan

Nach dem Fußballspiel zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock am vergangenen Sonnabend ist es bei der Abreise der Gästefans offenbar zu mehreren Straftaten gekommen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in einem Fall wegen Volksverhetzung. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sollen ein oder mehrere Hansa-Fans einen Fahrgast in einem Regionalzug von Kiel nach Lübeck rassistisch beleidigt haben. Laut Polizei wurde ein Tatverdächtiger am Lübecker Hauptbahnhof ermittelt. Dort sei es außerdem zu weiteren Straftaten gegen eingesetzte Beamte gekommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

