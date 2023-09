Polizei ermittelt nach Schlägereien in Lübeck Stand: 18.09.2023 10:35 Uhr Die Polizei in Lübeck hat nach zwei Schlägereien am vergangen Freitag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach eigenen Angaben haben die Beamten Kollegen zusammengezogen, um die Gewalttaten zügig aufzuklären.

Nach Angaben der Polizei wurden am Freitag zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren von zwei jungen Leuten am Stadion Buniamshof verprügelt. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich den Angaben zufolge um einen 16 und einen 19 Jahre alten Lübecker. Sie sollen zusammen mit zwei weiteren Personen am Stadion zusammengestanden haben. Nach einem kurzen Wortwechsel wurden die 14- und 17-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge geschlagen und getreten.

An dem Tag fand dort gerade der traditionelle Staffeltag der Lübecker Schulen statt. Ob die Schlägerei damit im Zusammenhang steht, ist noch nicht geklärt - die Polizei ermittelt.

Weitere Schlägerei: Ein Verletzter muss ins Krankenhaus

Die verletzten Opfer erstatten nach den Angriffen Anzeige bei der Polizei. Der 17-Jährige wurde dabei von seinem Vater begleitet. Anschließend verließen die drei sehr zügig die Wache. Nur wenige Augenblicke später wurden sämtliche verfügbare Streifenwagen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in die Sandstraße in der Lübecker Innenstadt gerufen. Wiederum sollen die mutmaßlichen Schläger der ersten Prügelei hier beteiligt gewesen sein. Der 19-Jährige wurde von mehreren Personen angegriffen und erlitt mehrere Schläge und gleichzeitige Tritte gegen den Kopf. Das zeigt ein Video, das der Polizei vorliegt. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus, konnte es aber am Abend wieder verlassen.

Polizei bittet darum, Video zu löschen

Das Video der Schlägerei hat in den Sozialen Netzwerken für ordentlich Wirbel gesorgt. Denn die Beamten hatten die Nutzer aufgefordert, den Clip zu löschen, weil sonst Straftatbestände erfüllt sein könnten. Gestern räumte die Polizei aber ein, dass für solche Einschätzungen die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft hatte es aber offenbar nicht gegeben.

Polizei wollte nicht, dass das Video in Kinderhände gelangt

Die Polizei gab an, sie wollte mit dem Aufruf zum Löschen des Videos verhindern, dass unbeteiligte Dritte die Sequenzen zu sehen bekommen. Außerdem könnte es in die Hände von Kindern gelangen. Zudem zeigt das Video laut Polizei klar und deutlich auch unbeteiligte Personen, die ohne Unkenntlichmachung identifizierbar sind.

