Stand: 12.02.2025 09:40 Uhr Polizei ermittelt nach Körperverletzung in Lübeck-St. Gertrud

In Lübeck-St. Gertrud ermittelt die Polizei nach einer gefährlichen Körperverletzung. Am Montagabend (10.2.) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bülowstraße zu einem Streit, bei dem ein Mann im Gesicht verletzt wurde. Ein weiterer Mann erlitt Stichverletzungen im Bauch- und Schulterbereich. Die Täter flüchteten anschließend. Die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, die jedoch erfolglos blieb. Ein Verdächtiger wird als 1,90 Meter groß beschrieben, mit grauer Cargohose und schwarzer Daunenjacke. Der andere soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und eine Sturmhaube getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck