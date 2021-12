Polizei bringt zwei Mädchen im Streifenwagen zur Bescherung Stand: 25.12.2021 11:47 Uhr Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein haben einen ruhigen Heiligabend erlebt. Nach Auskunft der Leitstellen klingelte der Notruf kaum. Es gab aber einen Einsatz mit Herz.

An Heiligabend bekam die Besatzung des ersten Polizeireviers aus Neumünster den Hinweis, dass am Bahnhof in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Mädchen seine Schwester verloren hatte. Am Bahnsteig erzählte die Zwölfjährige, dass sie mit ihrer elfjährigen Schwester mit dem Zug zu ihrer Tante nach Albersdorf (Kreis Dithmarschen) wollte.

Zug fährt ohne Schwester weiter

Die Mädchen waren sich allerdings unsicher, wann sie aussteigen mussten. In Aukrug sprang die Jüngere deshalb aus dem Zug, um auf den Fahrplan zu schauen, doch dann fuhr der Zug plötzlich weiter. Die Beamten fuhren mit der Älteren nach Aukrug, fragten Passanten und fanden die kleine Schwester in einer Straße. Damit das Weihnachtsfest bei der Tante dann wie geplant stattfinden konnte, brachten die Polizisten die beiden Mädchen im Streifenwagen an ihr Ziel.

