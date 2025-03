Stand: 11.03.2025 08:35 Uhr Polizei Neumünster warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Polizei Neumünster warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Damit konnte ein Unbekannter in mindestens einem Fall einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten. Nach Angaben der Ermittler klingelt der Täter an der Haustür und gibt sich als Bekannter aus, um Vertrauen zu erwecken. Nachdem er in die Wohnung seiner Opfer gelangt ist, bittet er darum, einen Briefumschlag mit Geld zur Aufbewahrung hinterlegen zu dürfen. So versucht er laut Polizei zu erfahren, wo die Opfer ihr Bargeld verstecken, um dieses zeitgleich oder später zu stehlen. Nach Angaben der Polizei versucht der Täter vor allem ältere Menschen mit diesem Trick zu überrumpeln.

