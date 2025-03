Stand: 27.03.2025 15:04 Uhr Polizei Neumünster stellt Kriminalstatistik 2024 vor

Die Straftaten in Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind im vergangenen Jahr um 11,45 Prozent im Vergleich zu 2023 zurückgegangen. Das geht aus der Kriminalstatistik der Polizeidirektion Neumünster hervor. Demnach gab es 2024 in dem Bereich 21.468 Straftaten, im Jahr davor waren es noch 24.244. Damit liegt das vergangene Jahr auf Platz drei der Zehnjahresstatistik. Weniger Straftaten gab es in Neumünster und Rendsburg-Eckernförde nur in den Pandemiejahren 2020 und 2021.

Besonders bei der sogenannten Straßenkriminalität ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Dazu gehören zum Beispiel einfache Diebstähle (-19,5 Prozent), schwere Diebstähle (-22 Prozent) und Rauschgiftdelikte (-32 Prozent). Der Rückgang bei Straftaten mit Rauschgift ist laut Polizei wohl durch das seit April gültige Cannabisgesetz zu erklären. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 59 Prozent aller Straftaten im Bereich der Polizeidirektion Neumünster aufgeklärt.

