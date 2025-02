Stand: 03.02.2025 16:11 Uhr Polizei-Kontrollen zum Waffenverbot in Bussen und Bahnen

Die Lübecker Polizei hat begonnen, in Bussen und auf Fähren Fahrgäste auf das Mitführen von Messern zu kontrollieren. Und auch in Kiel beginnen laut Landespolizei die ersten Kontrollen am Dienstag (4.02.). Insgesamt sind den Angaben zufolge vier Aktionen in verschiedenen Städten des Landes geplant. Dabei dürfen die Beamten demnach auch Taschen und Rucksäcke der Fahrgäste kontrollieren. Seit dem 23. Dezember 2024 ist die Mitnahme von Waffen und Messern landesweit in allen Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs verboten. Wer dagegen verstößt, muss laut Landespolizei mit Geldbußen bis zu 10.000 Euro rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel