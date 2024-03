Stand: 07.03.2024 11:04 Uhr Polizei-Gewerkschaft beklagt hohe Abbrecherquote bei Auszubildenden in SH

Mehr als 20 Prozent der Polizei-Auszubildenden brechen laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine begonnene Ausbildung in Schleswig-Holstein ab. Die steigende Abbrecherquote sei ein bundesweites Phänomen, so eine Sprecherin der Gewerkschaft. Die Ursachen dafür seien nicht nur Leistungsdefizite oder gesundheitliche Faktoren, sondern oft auch die Erkenntnis, etwas anderes machen zu wollen. Um etwas dagegen zu tun, schlägt die GdP finanzielle Anreize, wie etwa die Möglichkeit, einen Führerschein in der Ausbildung zu machen oder kürzere Arbeitszeiten vor.

