Politiker in Südholstein: Mandat verloren - und jetzt?

Die meisten der bisherigen Bundestagsabgeordneten aus den Wahlkreisen in Südholstein haben auch bei der Bundestagswahl 2025 ein Mandat erhalten. Lediglich Der SPD-Politiker Bengt Bergt hat sein Direktmandat im Wahlkreis Segeberg-Stormarn-Mitte an Melanie Bernstein von der CDU verloren. Auch über die Landesliste seiner Partei gelang der Wiedereinzug in den Bundestag nicht.

Konkrete Folgen auch abseits des Politischen

"Jetzt müssen wir erstmal das Büro in Berlin abwickeln. Und dann geht für meine acht Mitarbeitenden die Jobsuche los", berichtet Bergt. Er selbst habe ein Rückkehrrecht bei seinem früheren Arbeitgeber, einem Hersteller von Windkraftanlagen. Ob er das wahrnehme, habe er noch nicht entschieden.

Außerdem ist Ingo Gädechens von der CDU nicht erneut im Wahlkreis Ostholstein-Stormarn-Nord angetreten. Und auch Uwe Witt vom Bündnis Deutschland stand nicht zur Wahl. Er war 2021 noch für die AfD über die Landesliste in den Bundestag eingezogen.

