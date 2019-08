Stand: 30.08.2019 05:00 Uhr

Politik trifft auf Realität: Die SPD-Chefin und die Callcenter-Agentin von Constantin Gill

"Das ist ein bisschen wie bei Herzblatt", schmunzelt Sandra Dziekan, als sie auf die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli wartet. Dann kommt die schleswig-holsteinische Parteichefin auch schon um die Ecke eines Cafés im Anscharpark in Kiel. Sie erfährt erst jetzt, mit wem sie den Nachmittag verbringen wird. Etwas Verbindendes gibt es zwischen den beiden Frauen: Sie haben Gastronomie-Erfahrung. Midyatli hatte ein Restaurant und einen Catering-Service, Dziekan arbeitet in einer Kneipe. Aber das ist nicht ihr einziger Job. Und genau das ist auch der Grund, warum sie mit der SPD-Chefin sprechen will. Die meiste Zeit arbeitet sie im Callcenter. Mit der Sozialdemokratin will Dziekan über Arbeitsbedingungen und Bezahlung sprechen. Warum braucht sie zwei Jobs zum Leben, wo es doch einen Mindestlohn gibt? Und was hat die SPD für Lösungen?

Serpil Midyatli im Gespräch: Arbeitsbedingungen und Niedriglohn Schleswig-Holstein Magazin - 30.08.2019 19:30 Uhr Das Format "Politik trifft auf Realität" führt Bürger und Politiker zusammen. In dieser Folge diskutiert Sandra Dziekan mit SPD-Landeschefin Serpil Midyatli über die Situation im Niedriglohnsektor.







Mindestlohn erhöhen - aber wann?

Vom Mindestlohn knapp über neun Euro könne man nicht leben, sagt Dziekan. "Dadurch ist die Teilhabe überhaupt nicht mehr gegeben." Midyatli widerspricht ihr nicht. Man sei bei der Einführung des Mindestlohns schon froh gewesen, ihn überhaupt durchgesetzt zu haben, erklärt sie. Und verweist auf die Forderung der SPD, den Mindestlohn zu erhöhen: Es müsse einmal diesen großen Sprung geben - auf gut zwölf Euro. Darüber werde ein Parteitag im Dezember beraten, sagt Midyatli. Allerdings: Gegen den Widerstand von CDU und CSU werde man das nicht durchkriegen - das sei also eher ein Thema für die nächste Bundestagswahl. Dass eine Erhöhung schon so lange auf sich warten lässt, sei "ernüchternd", gibt Midyatli zu.

Dziekan: "Hätte mir konkretere Lösungsansätze gewünscht" Schleswig-Holstein Magazin - 30.08.2019 19:30 Uhr Sandra Dziekan hat im Rahmen des Formats "Politik trifft auf Realität" mit SPD-Landeschefin Serpil Midyatli gesprochen. Nach dem Dreh verriet sie, dass ihr einige Antworten zu unkonkret waren.







Für die Rente bleibt nichts übrig

Was der geringe Verdienst auslöst, erfährt Dziekan am eigenen Leib mit ihren zwei Jobs. Sie berichtet von Kollegen, die sich darauf einstellen, nicht in Rente gehen zu können, weil sie einfach zu wenig verdienen. "Im Callcenter arbeiten nur wenige Studenten", erzählt sie. Die meisten sind dort hauptberuflich. Pflegekräfte etwa, die körperlich nicht mehr können. Einmal im Jahr wird sie über betriebliche Altersvorsorge beraten. "Dann sitzt so ein Mensch vor einem und rechnet vor, wie viel man dann in 30 Jahren zur Verfügung hätte, wenn man jetzt nochmal 50 Euro jeden Monat einzahlt. Und man fragt sich, woher man das nehmen soll, wenn man froh ist, dass man die Miete zahlen kann", sagte Dziekan.

Seit ein paar Jahren ist die Callcenter-Mitarbeiterin gewerkschaftlich aktiv, hat einen Betriebsrat gegründet. Nach ihren Worten ein zähes Unterfangen in der Branche, in der es eine hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern gibt. Manchmal sei es frustrierend: "Man strampelt und strampelt und es passiert halt einfach nichts." Dziekan fragt sich, "wo die Stimme herkommen soll, die sich hinstellt und den Arbeitgebern sagt, dass es so nicht geht".

Midyatli will Schulterschluss mit Gewerkschaften

Helfen würde es vielleicht, wenn die Gewerkschaften stärker von der Politik unterstützt werden, findet Dziekan. Sie fragt sich, warum die SPD und die Gewerkschaften nicht mehr so eng verbandelt sind, wie sie es einmal waren. Midyatli sagt offen, dass die Arbeitnehmerrechte "mit unserer Beteiligung" eingeschränkt worden seien. Man hätte, als die Wirtschaft wieder anzog, es versäumt, die Rechte der Arbeitnehmer wieder zu stärken. Das hätten die Gewerkschaften der SPD übel genommen.

Midyatli betont aber, dass sie dabei sei, den Draht zu den Gewerkschaften in Schleswig-Holstein wieder zu stärken: "Die Gespräche laufen gut." Aber ist das nicht alles "geskriptete Öffentlichkeitsarbeit?", will Dziekan wissen. Die SPD-Landeschefin verspricht, das Thema mitzunehmen und untermauert das mit einem: "Sagen Sie Bescheid, wenn Sie das nächste Mal streiken. Ich bin bereit."

Zwischen Geschrei und "knuffigen" Kunden

Inzwischen duzen sich die beiden Gesprächspartnerinnen - in der Gastronomie ist das so üblich, finden sie. Die SPD-Chefin will noch etwas mehr über die Arbeit im Callcenter zu erfahren. "Was nervt Dich total? Was sollte ich als Kunde nie sagen, wenn man im Callcenter anruft?" Dziekan antwortet: "Gleich zu schreien, ist eher kontraproduktiv." Manchmal sei man als Callcenter-Mitarbeiter des "Ventil" für die Anrufer. Und es herrsche Verkaufsdruck. Dann die Schichtarbeit. Aber es gebe auch "total knuffige" Kunden, berichtet sie. Etwa der ältere Herr, der sich dafür bedankt, dass er die E-Mail von seiner Tochter endlich empfangen kann.

Bis sich etwas für die Mitarbeiter im Niedriglohnsektor ändern kann, wird es noch etwas dauern. Dieses Gespräch war ein Anfang. Die Callcenter-Mitarbeiterin und die SPD-Vorsitzende tauschen am Ende Telefonnummern aus.

