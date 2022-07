Polarforscher Arved Fuchs auf Island notoperiert Stand: 25.07.2022 21:23 Uhr Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt im Kreis Segeberg musste notoperiert werden. Ein Sprecher seines Büros erklärte, dass der 69-Jährige während seiner Forschungsreise vor Island eine Darmblutung hatte und in ein Krankenhaus musste.

Während seiner Expedition "Ocean Change" in Akureyri auf Island musste er sich der Notoperation unterziehen. Die aktuelle Etappe in Richtung der Insel Jan Mayen und Ost-Grönland müsse daher vorerst abgebrochen werden, teilte ein Sprecher der Arved Fuchs Expeditionen am Montag in Hamburg mit. Sein Segelschiff, die "Dagmar Aaen", werde vorerst mit der Besatzung im Hafen von Húsavík bleiben. Nach der erfolgreichen Operation wegen einer Darmblutung sei der 69 Jahre alte Bad Bramstedter weiter in stationärer Behandlung.

AUDIO: Arved Fuchs während einer Expedition auf Island notoperiert (1 Min) Arved Fuchs während einer Expedition auf Island notoperiert (1 Min)

Arved Fuchs soll nach Deutschland gebracht werden

Aktuell gehe es ihm schon wieder etwas besser, hieß es vom Sprecher weiter. Das Team plane jetzt die Rückverlegung von Arved Fuchs nach Deutschland. Ob und wann die Expedition Richtung Ost-Grönland weitergeht, soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Bei seiner Expeditionsreihe "Ocean Change" sind Fuchs und seine Crew in diesem Jahr dem Klimawandel im nördlichen Nordatlantik auf der Spur.

