Stand: 26.02.2025 15:35 Uhr Plötzlich Einbahnstraße: Polizei will in Ostholstein verstärkt kontrollieren

Wegen erheblicher Straßenschäden ist der Abschnitt zwischen Stendorf und Bergfeld (Kreis Ostholstein) seit Anfang Februar nur in Richtung Bergfeld befahrbar. Nach Angaben der Polizei halten sich jedoch viele Autofahrer nicht an die Regelung. Nach eigenen Angaben will die Polizei daher verstärkt Kontrollen durchführen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein