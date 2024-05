So feiert Kiel Holsteins Aufstieg: Platzsturm, Autokorso, Ekstase

Platzsturm, Autokorso, Ekstase: So feiert Kiel Holsteins Aufstieg Stand: 11.05.2024 22:30 Uhr Es ist vollbracht. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte steigt ein Verein aus Schleswig-Holstein in die Erste Liga auf. Nach dem 1:1 der "Störche" gegen Fortuna Düsseldorf brechen in Kiel alle Dämme.

Oft oben mit dabei, 2018 und 2021 sogar Relegation - doch der Aufstieg ins DFL-Obergeschoss war der KSV bisher nie gelungen. Umso größer ist die Freude heute in der Landeshauptstadt nach Spiel gegen Düsseldorf. Platz 1, fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz - der direkte Aufstieg ist sicher. Deshalb hat jetzt in Kiel die dritte Halbzeit begonnen: Tausende Partywütige machen die Innenstadt unsicher.

Platzsturm nach Abpfiff

Das Spiel war noch gar nicht vorbei, als die ersten Zuschauer über die Zäune der Tribüne kletterten. Nach langen sechs Minuten Nachspielzeit war es dann soweit: Tausende Fans strömten aufs Spielfeld, umarmten ihre Helden, machten Selfies, malträtierten Tore und Rasen.

Während sich Spieler und Fans auf dem Rasen Bier aus den obligatorischen XXL-Gläsern teilen, gibt es auch beim Public Viewing in der Kieler Forstbaumschule kein Halten mehr. "Es ist unglaublich. Der erste Aufstieg in die Bundesliga - einfach unfassbar", schreit ein heiserer Fan ins NDR Schleswig-Holstein Mikrofon. Wohl noch nie wurde ein 1:1 so sehr bejubelt - in der Landeshauptstadt wird jetzt die Nacht zum Tag gemacht.

Autokorso vor dem Stadion

Auch vor dem Stadion feierten hunderte Fans den Aufstieg ihrer Störche mit Feuerwerk und Fangesängen. Da sie auch am Zaun des Stadions rüttelten, machte die Polizei deutlich, dass ihnen ein Zutritt ohne Ticket zum Stadion untersagt ist. Währenddessen fuhren zahlreiche mit Holsteinflaggen geschmückte Autos hupend an den Feiernden vorbei.

Offizielle Aufstiegsparty am 20. Mai

Die Party ist in vollem Gange - und schon wird die nächste angekündigt. Gegen 23 Uhr teilt Holstein Kiel auf Instagram mit, dass die offizielle Aufstiegsfeier am Pfingstmontag (20. Mai) steigen soll. Am Kieler Rathausplatz sind bereits die Holstein-Flaggen gehisst. "Der Rathausbalkon ist gefegt und geflaggt", hieß es schon vor dem Spiel von Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf Instagram.

