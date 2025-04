Platzmangel an Grundschule: 30 Betreuungsplätze gestrichen Stand: 10.04.2025 18:02 Uhr Zu wenig Personal und zu wenig Räume an Grundschulen – das ist laut Bildungsgewerkschaft GEW vor allem in Regionen, in denen die Zahl der Einwohner wächst, ein zunehmendes Problem. Zum Beispiel in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg.

Die Bildungsgewerkschaft GEW blickt mit Sorge auf das nächste Jahr. Denn ab 2026 sollen Grundschülerinnen und Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuunghaben. An vielen Orten gibt es jedoch zu wenig Personal und auch die passenden Räumlichkeiten fehlen. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) muss zum Beispiel eine Grundschule bereits ab Sommer die bestehende Ganztagsbetreuung einschränken.

Laut Schulleiterin Katja Walter verlieren an der Grundschule am Bahnhof 30 Kinder ihren Betreuungsplatz zum Beginn des kommenden Schuljahres. Sie mache seit Jahren auf den Platzmangel aufmerksam. Im September würden drei neue Klassen eingeschult. Platz gebe es aber eigentlich nur für zwei, sagt Katja Walter: "Die Folge ist, das wir unser ursprünglich geplantes Konzept nicht mehr so umsetzten können. Ein Raum, der bisher für die Betreuung war, kann dafür dann nicht mehr genutzt werden."

50 Plätze in der Mensa für 250 Schülerinnen und Schüler

Platzmangel herrscht auch in der Turnhalle und in der Mensa. Momentan gibt es für 250 Schülerinnen und Schüler 50 Plätze in der Mensa. Gegessen wird laut der Schulleiterin deshalb im Schichtbetrieb. Sie wünscht sich mehr Unterstützung vom Träger der Ganztagsschule und vom zuständigen Schulverband.

Der erklärt auf Anfrage, dass das Problem bekannt sei und verweist auf eine noch laufende "Machbarkeitsstudie für Schulen in Bad Bramstedt". Die soll zeigen, an welchen Schulen mehr Platz geschaffen werden könnte. Im Mai ist mit ersten Ergebnisse zu rechnen.

Grundschule in Bad Bramstedt: Eltern fordern schnelle Lösungsvorschläge

Die betroffenen Eltern fordern schnellere Lösungen. Franziska Oppermann und die anderen betroffenen Eltern haben Mitte Februar von der Streichung der Betreuungsplätze erfahren. In ihren Augen ist durch den Platzmangel keine zukunftssichere Lernumgebung mehr vorhanden, das führe zu Belastungen bei den Kindern.

Laut Oppermann ist der Zusammenhalt an der Schule trotz der Probleme sehr groß. Demnach hätten viele Eltern ihre Betreuungsplätze freiwillig abgegeben, damit Familien, die dringend auf die Betreuung angewiesen sind, diese auch bekommen. Welches Kind im kommenden Schuljahr tatsächlich einen Betreuungsplatz bekommt, muss jetzt nach Bedürftigkeit entschieden werden.

