Platt-Roboter zu Besuch in Kropper Kita

Der Roboter Pepper ist zu Besuch in der Kita der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Roboter ist ein Projekt der Universität zu Lübeck, die daran arbeitet ihm mithilfe künstlischer Intelligenz Platt beizubringen. In der Kita sollen die Kinder dem Roboter nun Fragen stellen und so testen, ob er immer, wie gewünscht, reagiert. Der Verein betreibt insgesamt 37 Kitas im nördlichen Schleswig-Holstein.

