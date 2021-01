Plädoyers im Prozess um vorgetäuschten Tod auf Ostsee Stand: 21.01.2021 05:00 Uhr Der Mann soll seinen Tod vorgetäuscht haben, um mit seiner Frau und seiner Mutter die Versicherung zu betrügen. Der Versuch flog auf. Im Prozess werden heute die Plädoyers erwartet.

Einem 53 Jahre alten Mann aus Kiel, seiner Frau und seiner 87-jährigen Mutter werden vorgeworfen, im Oktober 2019 den Tod des Mannes vorgetäuscht zu haben. Das Ziel: 4,1 Millionen Euro abkassieren. Auf diese Summe addieren sich die 14 Risiko-Lebensversicherungen und Unfallversicherungen, die das Trio abgeschlossen hatten. Nach Angaben der Ermittler soll der Mann hoch verschuldet gewesen sein und kein eigenes Einkommen bezogen haben. Die Summe wurde allerdings nicht ausgezahlt, da der Betrug vorher aufflog.

Briefe und Unterlagen sollen Trio belasten

Laut einer Finanz-Ermittlerin der Polizei habe der Mann trotz seiner äußerst angespannten finanziellen Situation kurz vor dem angeblichen Unfall für 6.500 Euro ein Motorboot gekauft und es in einer Werkstatt für 2.000 Euro sanieren lassen. Der Tatplan des Trios soll vorgesehen haben, dass der Mann mit dem Boot auf der Ostsee ein Unglück inszeniert, im Anschluss sollte er sich monatelang verstecken. Im Prozessverlauf gaben Beamte an, Unterlagen und Briefe, in denen der Tatplan beschrieben war, bei Hausdurchsuchungen gefunden zu haben. Am 7. Oktober 2018 war das gekenterte Boot vor Schönberg (Kreis Plön) gefunden worden, der Mann wurde als vermisst gemeldet.

Mann wird auf Dachboden in Schwarmstedt gefunden

Laut Staatsanwaltschaft Kiel fanden Ermittler heraus, dass das Boot manipuliert worden war. Im Mai 2020 haben Polizisten den Mann bei einer Hausdurchsuchung im niedersächsischen Schwarmstedt in einem Dachboden-Versteck entdeckt und festgenommen. Da seine Frau und seine Mutter eingeweiht gewesen sein sollen, wurden sie mitangeklagt. Das Verfahren gegen die Mutter wurde aber abgetrennt.

