Stand: 30.07.2024 08:58 Uhr Plädoyers im Prozess gegen Autohändler aus Ahrensburg

Im Prozess gegen einen Autohändler aus Ahrensburg im Kreis Stormarn werden am Dienstag vor dem Amtsgericht Lübeck die Plädoyers gehalten. Dem Mann werden unter anderem gewerbsmäßige Hehlerei, Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der 42-Jährige soll zwischen November 2014 und Oktober 2020 gezielt gestohlene Fahrzeuge beschafft oder Darlehen für Autokäufe nicht zurückgezahlt haben. Dafür soll er gefälschte Ausweispapiere genutzt haben. Auch in seiner Buchführung habe er die illegalen Geschäfte vertuscht, so die Staatsanwaltschaft. Angeklagt ist außerdem eine mutmaßliche Mittäterin. Das Urteil soll nächste Woche fallen.

