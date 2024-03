Stand: 04.03.2024 10:08 Uhr Pinneberger Innenstadt bleibt länger Kontrollbereich

Weil es in Pinneberg immer wieder zu Diebstählen und Gewalttaten kommt, ist die Innenstadt rund um den Bahnhof seit gut drei Monaten Kontrollbereich der Polizei. Das heißt, Polizistinnen und Polizisten dürfen ohne Anlass Ausweise kontrollieren und Rucksäcke durchsuchen. Diese Maßnahme wurde nun bis Ende August verlängert. Laut Sprecherin Sandra Firsching gibt es nach wie vor noch überproportional viele Delikte im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet, "sodass wir bislang noch von keiner merkbaren Verbesserung oder Erhöhung der Sicherheit ausgehen können." Weitere Kontrollbereiche in Südholstein sind aktuell beispielsweise die U-Bahnhöfe in Norderstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

