Stand: 02.10.2019 17:34 Uhr

Pinneberg will mit Sozialformel Armut bekämpfen

Im Kreis Pinneberg soll die Präventionsarbeit, auch im Bereich der Armutsbekämpfung, jetzt effektiver, gezielter und nachhaltiger gestaltet werden. Das Ziel ist unter anderem, Kinder aus sozialschwachen Familien langfristig aus der Armut herauszuholen. Das wollen Kreise und Kommunen möglichst erreichen, wenn sie Geld für Präventionsarbeit und Elternberatungen ausgeben. Allerdings wird das Geld nicht überall gleich stark gebraucht. In einigen Gemeinden oder Stadtteilen gibt es mehr Menschen mit Kindern, die Hilfe benötigen als in anderen. Der Kreis Pinneberg testet nun ein Modell, wie man relativ genau berechnen kann, wo mehr und wo weniger Hilfen gebraucht werden.

Anonymisierte Zusammenführung

Als einziger Kreis im Land führt Pinneberg seit einiger Zeit alle Daten der Sozial-, Jugend- und Gesundheitsämter zusammen und wertet sie anonymisiert, aber regionalisierbar aus. Das Gesundheitsamt beispielsweise liefert die Daten über die Gesundheit der Schulkinder. Die Bundesagentur für Arbeit weiß, welche Familien von Hartz IV leben. Vom Jugendamt kommen die Daten, wo Hilfen zur Erziehung gezahlt werden. Bei Robert Schwerin von der Sozialplanung des Kreises Pinneberg laufen alle Daten zusammen. Jedoch immer ohne Namen, also anonymisiert. "Wir würden niemals personenbezogene Daten analysieren. Wir analysieren immer Räume mit statistischen Zahlen. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen, weil wir diese Daten miteinander verschneiden. Wir wissen aber niemals, um welche konkrete Familie es sich dabei handelt", betont Schwerin.

Elmshorn soll Modellprojekt werden

Durch diese Art der Datenverarbeitung kann der Kreis seine Sozialausgaben genauer am Bedarf orientieren. Wegen der geringeren Kinderarmut braucht zum Beispiel die Gemeinde Klein Nordende weniger Geld für die Elternberatung als Elmshorn. Und auch in Elmshorn gibt es Unterschiede - von Stadtteil zu Stadtteil. "Auch das könnte man mit dem neuen Rechenmodell in Zukunft noch einmal aufschlüsseln", betont Kerstin Thiel von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Elmshorn.

"Eigentlich müsste man jetzt weiter in den einzelnen Städten die Quartiere oder die Stadtteile runterbrechen. Wenn man dann sieht, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, Bildungstand spielen eine Rolle im Unterstützungsbedarf von Familien, dann kann man viel besser in Verhandlungen und Gespräche gehen", betont Thiel. Tatsächlich soll Elmshorn Modellprojekt werden. Hier will der Kreis Pinneberg vom kommendem Jahr an noch genauer hinsehen. In fünf bis zehn Jahren soll sich aus den Daten dann ablesen lassen, wie erfolgreich die gezielten Maßnahmen tatsächlich waren.

