Pinneberg fordert mit Resolution den Erhalt der Amtsgerichte

Nach dem sich die Stadt Pinneberg für den Erhalt des Amtsgerichts in der Kreisstadt ausgesprochen hat, will der Kreis Pinneberg nun nachziehen. Seit Anfang Februar steht die Plänen des Landes im Raum, dass Pinneberg (Kreis Pinneberg) sein Amtsgericht verlieren könnte. Dahinter steckt die Justizreform, die vorsehen soll, einige Gerichte zusammen zu legen. Die Idee: Die Amtsgerichte Norderstedt und Pinneberg an einem Standort in Norderstedt.

In der Sitzung des Kreistags Pinneberg am Mittwochabend wollen alle Fraktionen einer Resolution zustimmen. Darin soll es laut Sprecher der Stadt Pinneberg die klare Forderung geben: Beide Amtsgerichtsstandorte im Kreis Pinneberg, also Pinneberg und Elmshorn, sollen erhalten bleiben. Das baufällige Gebäude des Amtsgerichts Pinneberg soll laut Stadt durch einen Neubau ersetzt werden. Bereits seit mehreren Jahren arbeitet das Gericht übergangsweise in Quickborn und Schenefeld.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Segeberg