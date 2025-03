Stand: 26.03.2025 07:43 Uhr Pinneberg: Planungen für Zentralklinik gehen voran

Die Planung für das neue Zentralklinikum am Ossenpadd in Pinneberg gehen voran. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat dem Bebauungs- und Flächennutzungsplan zugestimmt, teilte ein Sprecher mit. Nach den Osterferien (28.04.) werden die Planunterlagen für vier Wochen öffentlich ausgelegt. Geplant ist ein neues Krankenhaus am Standort Ossenpadd, in dem die Regiokliniken zusammengelegt werden. Momentan befinden die sich in Pinneberg und Elmshorn (beide Kreis Pinneberg). Die Zentralklinik soll rund 500 Millionen Euro kosten und voraussichtlich 2033 eröffnet werden. Das Land fördert den Bau des Zentralkrankenhauses finanziell.

