Stand: 19.04.2024 16:40 Uhr Phosphorbombe in Kiel-Düsternbrook gefunden

Im Kieler Stadtteil Düsternbrook ist am Freitagmittag eine Phosphorbombe entdeckt worden. Laut Polizei kam es in der Schlieffenalle in der Nähe der Forstbaumschule zu einer starken Qualmentwicklung. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und legte die Bombe in einen Behälter und deckt sie mit Sand ab. Im Laufe des Einsatzes wurden auch zwei Einfamilienhäuser evakuiert. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Weitere Details zur Situation und zum Fund gibt es bisher nicht.

