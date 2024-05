Stand: 27.05.2024 10:35 Uhr Phönix Lübeck gewinnt Landespokalfinale gegen Todesfelde

Der Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde (Kreis Segeberg) hat im Landespokalfinale gegen Phönix Lübeck aus der Regionalliga gespielt. Trotz früher 1:0 Führung für Todesfelde gewann am Ende der Favorit aus Lübeck mit 3:1. Am Mittwoch gehen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga los, erklärte der Todesfelder Torwart Fabian Landvoigt. "Ich denke, dass wir uns nächste Woche hochpushen können. Mit einem Sieg könnten wir die Saison zumindest ein bisschen krönen." Am Mittwoch wartet Altona 93, am Sonntag kommt dann die Zweitvertretung von Werder Bremen. Zwei der drei Mannschaften steigen am Ende in die Regionalliga Nord auf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 08:30 Uhr