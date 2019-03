Stand: 02.03.2019 17:42 Uhr

SH und Hamburg wollen Pflegebeiträge deckeln

von Constantin Gill

Schleswig-Holstein will sich dafür einsetzen, dass die Heimkosten Pflegebedürftiger begrenzt werden. Zusammen mit Hamburg will das Land einen entsprechenden Vorschlag in den Bundesrat einbringen. Der sieht vor, die Eigenanteile für Betroffene zu deckeln. Bisher zahlen Heimbewohner monatlich rund 1.500 Euro für einen Heimplatz - zuletzt wurden Betroffene mit Steigerungen von mehreren Hundert Euro belastet.

Bewohner sollen nicht mehr als 1.000 Euro zahlen

Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) will, dass die Kosten für Bewohner einen bestimmten Betrag nicht überschreiten. Bei welcher Höhe so ein Deckel liegen könnte, ist noch unklar. Garg schwebt aber vor, dass er unter 1.000 Euro pro Monat liegt. Aus der Pflegeversicherung soll im Gegenzug mehr Geld kommen, bisher sind diese Beiträge gedeckelt. Um das bezahlen zu können, braucht es einen Steuerzuschuss, fordert Minister Garg.

