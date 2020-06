Stand: 01.06.2020 14:06 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Pfingstmontag: Orte reagieren mit Touristenstopp

Vereinzelte Staus, gut gefüllte Strände: Am Pfingstmontag waren bei bestem Wetter in Schleswig-Holstein viele Ausflügler unterwegs. Nach Angaben der Leitstellen der Polizei gab es zwar keine großen Probleme, doch einige Gemeinden mussten auf den Besucheransturm reagieren - teilweise mit temporären Betretungsverboten.

Scharbeutz und Haffkrug sperrt Tagestouristen aus

Bei einigen Urlaubsorten im Land gilt schon seit Sonnabend ein Betretungsverbot für Tagesgäste, das heute Abend um 20 Uhr ausläuft. Die Gemeinden Haffkrug und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) haben nachgezogen: Auch hier können bis voraussichtlich 18 Uhr keine Tagestouristen kommen. Die Bürgermeisterin von Scharbeutz Bettina Schäfer begründete dies damit, dass die nötigen Corona-Regeln wegen des regen Zulaufs an Menschen nicht befolgt werden könnten. "Wir müssen tatsächlich irgendwie schaffen, die Abstände einzuhalten" sagte Schäfer NDR Schleswig-Holstein. Es tue ihr leid, wenn Menschen an den Strand oder zu ihren Ferienwohnungen möchten, aber das sei jetzt nicht möglich. Es gelte: "Safety first."

Scharbeutz und Haffkrug machen dicht NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.06.2020 14:00 Uhr Scharbeutz und Haffkrug im Kreis Ostholstein haben auf den Ansturm an Touristen reagiert. Beide Orte werden jetzt für weitere Gäste bis zum späten Nachmittag gesperrt.







Als Grenze gilt für Scharbeutz eine Parkplatzauslastung von maximal 70 Prozent - bis zum Mittag waren gut 66 Prozent schon belegt. Die Parkplätze wurden zwischenzeitlich schon gesperrt. Damit die Sicherheit der Urlauberinnen und Urlauber in Scharbeutz und Haffkrug gewährleistet werden kann, werden die Tagestouristen, die jetzt in die beiden Orte fahren wollen, umgeleitet. Nach Angaben der Bürgermeisterin sind bereits einige Seitenstraßen in den Orten abgesperrt.

Bis auf den Verkehr keine nennenswerten Probleme

Auch in Timmendorfer Strand herrschte teilweise ein Verkehrschaos, weil Autofahrer keine Parkplätze fanden. An der Westküste hatte die Polizei schon seit Freitag wegen des geltenden Betretungsverbots für Tagesgäste in Büsum, St. Peter Ording und auf Amrum, Sylt und Föhr Kontrollpunkte aufgebaut. Von rund 800 Autos mussten etwa 200 wieder umkehren, weil die Anreisenden keine Übernachtung vorweisen konnten. An Pfingstmontag waren in Heiligenhafen etwa so viele Tagestouristen wie an den vergangenen Tagen unterwegs. Sie verteilten sich aber eher auf der Promenade als am Strand - vermutlich wegen des Windes. Der Bürgermeister des Ostseebads, Kuno Brandt, hatte zu den Beamten des Ordnungsamts noch weitere Sicherheitskräfte dazugeholt, um zu kontrollieren, ob Besucher und Einheimische die Abstandsregeln einhalten. Trotz der Einschränkungen: Die Tourismusbranche freut sich nach der wochenlangen Corona-bedingten Pause über die Urlauber.

ADAC: Volle Straßen am Abreisetag

Der ADAC hatte eine große Rückfahrwelle an Pfingstmontag ab Mittag vorausgesagt. Aber nicht nur mit Urlaubern ist auf den Straßen zu rechnen: Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ist während der Corona-Pandemie ausgesetzt. Am Anleger in Dagebüll hatten die Reederei-Mitarbeiter Handzettel verteilt - mit denen sollten die Gäste bereits vorab ihre Rückreise planen, um einem Chaos entgegenzuwirken.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2020 | 14:00 Uhr