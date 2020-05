Pferde sterben bei Feuer auf Reiterhof in Grönwohld

Auf einem Reiterhof in Grönwohld (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune niedergebrannt. Laut Polizei sind zwei der darin untergestellten Pferde in den Flammen verendet. Weitere 16 Pferde konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Einige waren weggelaufen, sind aber inzwischen wieder eingefangen worden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Scheune, in der auch Wirtschaftsräume waren, brannte den Angaben zufolge komplett ab. 80 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Großfeuer auf Reiterhof NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.05.2020 08:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann







