Stand: 30.04.2024 16:22 Uhr Pferd rutscht auf Reiterin - und verletzt sie schwer

Eine 25 Jahre alte Reiterin ist am Montagabend bei einem Reitunfall in Eddelak (Kreis Dithmarschen) schwer verletzt worden. Laut Polizei scheute das Pferd der Frau aus ungeklärter Ursache, fiel dann zur Seite und rutschte anschließend in einen Graben. Dabei begrub das Pferd die Frau unter sich. Die Reiterin erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach Hamburg. Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich dann um das Pferd und befreiten es aus dem Graben.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2024 | 16:30 Uhr