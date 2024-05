Stand: 01.05.2024 13:13 Uhr Pferd in Ostholstein misshandelt? Polizei sucht Zeugen

In Ostholstein ist ein Pferd von Unbekannten mutmaßlich so schwer misshandelt worden, dass es starb. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte der Pferdebesitzer bereits am Montag in Sereetz den Kadaver der 19-jährigen Stute entdeckt. Ein zweites Pferd litt den Angaben zufolge unter Vergiftungserscheinungen, die wahrscheinlich durch eine unbekannte Substanz ausgelöst wurden. Das Pferd musste demnach vom Tierarzt behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

