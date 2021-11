Pfau zu Gast in Itzehoer Vorgärten - Besitzer jetzt bekannt Stand: 24.11.2021 16:05 Uhr In der Schenefelder Chaussee in Itzehoe stolziert seit einigen Tagen ein Pfau durch die Gärten. Noch macht er keine Anstalten, nach Hause zurückzukehren. Den Pfau einzufangen ist schwierig.

Hans Otto Breiholz und seine Frau haben den Pfau am vergangenen Wochenende von Angesicht zu Angesicht gesehen. Hans Otto Breiholz erzählt NDR Schleswig-Holstein, was am Sonntagmorgen passiert ist, als er mit seiner Frau in der Stube saß: "Plötzlich tauchte zwischen den Büschen der Pfau auf. Er hat dann auch neugierig durch unsere Scheibe geguckt und blieb stehen." Breiholz schwärmt über den farbenfrohen Pfau: "Ich glaube, wenn der ein Rad schlägt, das muss sehr schön aussehen." Bei dem Tier müsse es sich wohl um einen Streuner handeln, der irgendwo entlaufen ist, vermutet Breiholz. "Ich würde ihn Gustav nennen."

AUDIO: Hans Otto Breiholz: "Ich würde ihn Gustav nennen" (1 Min) Hans Otto Breiholz: "Ich würde ihn Gustav nennen" (1 Min)

Eigentümer ist gefunden - Pfau bleibt auf Wanderschaft

Mittlerweile hat sich der Eigentümer des Pfaus bei Familie Breiholz gemeldet. Das Tier und ein Artgenosse waren vor einiger Zeit ein Geburtstagsgeschenk. Beide reißen des öfteren aus, kommen aber normalerweise immer wieder nach Hause. "Gustav" fühlt sich inzwischen offenbar auf der anderen Straßenseite wohler. Dort befindet sich ein Naturschutzgebiet. Pfaue sind kräftig und schlagen um sich, deswegen gestaltet sich ein Einfangen als ziemlich schwierig. Der Besitzer rät nun, den Pfau zu verscheuchen, wenn er gesehen wird - in der Hoffnung, dass er dann zurückkehrt. "Gustav" hat sich inzwischen erneut im Garten von Hans Otto Breiholz blicken lassen. Breiholz versuchte, ihn mit Hilfe eines Pfauenmännchen-Schreis aus dem Internet zu vertreiben - doch ohne Erfolg.

Weitere Informationen Plötzlich Pfau im Garten: Bad Bramstedterin sucht Abnehmer Seit etwa einer Woche wohnt ein Pfau auf der Terrasse von Dorit Bodenseh. Wem gehört das gefräßige Tier? Und wer fängt es ein? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 23.11.2021 | 16:15 Uhr