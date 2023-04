Lübeck: Energiekosten treiben Menschen ins Pfandleihhaus Stand: 12.04.2023 15:53 Uhr Alles, was einen Wert hat, kann im Pfandleihhaus in Lübeck beliehen werden. Die einzige Voraussetzung dabei ist das Alter, denn man muss 18 Jahre alt sein und einen Personalausweis haben.

Eine Frau bringt eine Playstation in das Pfandleihhaus Lübeck. Nicht zum ersten Mal. Sie reicht sie in einer großen Tüte an der Theke vorbei an die Mitarbeiterin Alexandra Krüger. Diese kontrolliert, ob alle Kabel, der Controller und die Playstation vorhanden sind und prüft den Zustand. Es passt alles, die Frau bekommt ihr Geld. "Wenn man merkt, die Lebensmittel werden alle teurer, wie Käse, Brot, Gemüse und Obst - alles, was man täglich für das Kind braucht, dann macht mich das manchmal echt traurig, gerade für meinen Sohn", sagt die Frau noch, die nicht mit Namen genannt werden möchte.

Pfandleihhaus: Kurzfristig schnell an Geld kommen

Die Menschen, die etwas ins Pfandleihhaus nach Lübeck bringen, haben drei Monate Zeit, um sich ihre Sachen wieder abzuholen. Dazu kommen dann monatliche Zinsen und Gebühren, sagt Mitarbeiterin Alexandra Krüger. "Wir vergeben Kurzzeitkredite. Das heißt, alle Kunden, die zu uns kommen, haben kurzfristig die Situation, dass sie schnell Geld brauchen." Das könne auch wiederholt vorkommen. Es gebe Leute, die jeden Monat, kurz vor Monatsende ihre Playstation brächten und sich dann 50 Euro liehen, damit sie die letzten drei Tage überbrücken könnten, bis es Gehalt gebe. "Aber es gibt auch den Unternehmer, der Löhne bezahlen muss, oder Vorauszahlungen machen muss. Der bringt dann eine Uhr und erhält 20.000 Euro." Einige Kunden kommen auch, um sofort etwas zu verkaufen. 60 Prozent der Kundinnen und Kunden sind Stammkunden.

95 Prozent werden wieder ausgelöst

Die ausgezahlte Summe liegt extra unter dem aktuellen Wert. Deshalb kommen die meisten Leute wieder. 95 Prozent der beliehenen Dinge werden wieder ausgelöst. Vor dem Wochenende kommen täglich bis zu 100 Kundinnen und Kunden, und es werden immer mehr, sagt der Lübecker Pfandleiher Sven Krüger: "Es kommen Leute, die müssen die Heizung nachzahlen, die haben ihre Stromabrechnungen bekommen oder haben Nebenkostenabrechnungen gekriegt und müssen jetzt horrende Beträge nachzahlen. Die sind wirklich verzweifelt und versuchen über unsere Schiene ihre Löcher zu stopfen."

Handys, Bohrmaschinen und E-Roller werden beliehen

Was beliehen wird, kommt in den Lagerraum. Hier liegen Handys, Tablets, Bohrmaschinen und E-Roller. Wenn die Lagerung nach drei Monaten nicht verlängert wird, hat man noch einen vierten Monat Zeit, sich darum zu kümmern. Sonst geht das Eigentum in die Versteigerung.

