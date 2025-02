Stand: 10.02.2025 15:26 Uhr Person nach Unfall auf Autobahnrastplatz Rumohr verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Rastplatz Rumohr-West an der A215 (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Montagmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei ist die Person gegen Mittag auf der Zufahrt des Rastplatzes mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht. Die Zufahrt zum Parkplatz war zeitweise gesperrt.

