Pelzerhaken und Rettin ab 1. April noch ohne Hundeverbot am Strand

An vielen Strandabschnitten an der Ostseeküste gilt von kommendem Dienstag an (1.4.) wieder ein Hundeverbot. Dann dürfen die Vierbeiner zwar noch an den Strand, allerdings ausschließlich an die ausgewiesenen Hundestrände. Eine Ausnahme gibt es in den Orten Pelzerhaken und Rettin (beide Kreis Ostholstein) in der Lübecker Bucht. Hier sind Hunde noch bis Ende April überall am Strand willkommen, heißt es von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Das heißt, einen Monat länger als an vielen anderen Stränden an der Ostseeküste.

