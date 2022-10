Partielle Sonnenfinsternis in Schleswig-Holstein zu sehen Stand: 24.10.2022 15:15 Uhr Am Himmel über Schleswig-Holstein wird am Dienstagmittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein - wenn das Wetter mitspielt. Der Mond verdeckt die Sonne dabei zu 30 Prozent.

In Kiel beginnt der Mond sich um 11.07 Uhr vor die Sonne zu schieben. Um kurz nach 12 Uhr wird der Höhepunkt erwartet. Gegen 13.20 Uhr ist das Schauspiel bereits wieder vorbei. Das Wetter wird nicht überall mitspielen, aber es gibt zeit- und gebietsweise gute Chancen, das Himmelspektakel zu beobachten. Eine gute Sicht wird voraussichtlich über dem Nordseeumfeld und der Ostseeküste herrschen.

Nicht ohne Schutz in die Sonne schauen

Eine Sonnenbrille reicht nicht als Schutz aus, um direkt in die Sonne zu schauen. Hierfür wird eine Brille mit spezieller Schutzfolie benötigt. Die Sternenwarten in Lübeck und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Beispiel bieten diese zum Verkauf an.

Bis zur nächsten Sonnenfinsternis dauert es noch

Die letzte partielle Sonnenfinsternis fand im Juni des vergangenen Jahres statt. Wer am Dienstag die Gelegenheit verpasst, muss sich bis zum 29. März 2025 gedulden. Erst in 60 Jahren, am 3. September 2081, wird eine komplette Sonnenfinsternis im Süden des Landes zu beobachten sein. Im Norden kommt es hierzu erst in über 100 Jahren wieder.

