Padenstedt: Kuh stirbt nach Kollision mit Zug Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalexpress und einer Kuh bei Padenstedt, ist die Kuh gestorben. Reisende wurden nicht verletzt. Per Hubschrauber suchte die Polizei nach weiteren Kühen.

Ein Regionalexpress der Bahn ist auf der Bahnstrecke Kiel - Hamburg mit einer Kuh zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Bundespolizei am Freitagabend bei Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Lokführer habe noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Er habe aber nicht mehr verhindern können, dass der Zug mit dem Tier zusammen stieß, teilte die Bundespolizei am Sonnabend mit. Die Kuh sei verendet.

AUDIO: Regionalexpress kollidiert mit Kuh (1 Min) Regionalexpress kollidiert mit Kuh (1 Min)

"Fahndung" nach Kühen mit Hubschrauber

Die mehr als 200 Reisenden wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Die Bahnstrecke wurde laut Polizei im Bereich Padenstedt zunächst gesperrt. Die Bundespolizei stellte fest, dass offenbar weitere Kühe umherliefen. "Eine Absuche zusammen mit Beamten der Landespolizei gestaltete sich schwierig, so dass ein im Überwachungsflug eingesetzter Hubschrauber der Bundespolizei in die "Fahndung" mit einbezogen wurde", schreibt die Bundespolizei in ihrer Mitteilung. Drei weitere Tiere konnten demnach eingefangen werden. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Tierhalter ein.