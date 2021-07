Pacht auf Ostsee steigt um bis zu 367 Prozent Stand: 22.07.2021 05:00 Uhr Das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt Lübeck hat die Preise geändert: Um die Ostsee nutzen zu dürfen zahlen die Vereinsmitglieder von "Boje" in Kiel-Friedrichsort statt 130 Euro im Jahr bald 4.240 Euro.

Der Sport- und Fischereiboot Verein "Boje" in Kiel-Friedrichsort ist ein relativ kleiner Verein, etwa 40 Jahre alt. Dorthin kommen Angler und Sportler mit kleinen Booten. Sie machen an Bojen fest und müssen per Slipanlage mühsam an den vereinseigenen Steg herangezogen werden. Dafür kostet der Liegeplatz auch nur 130 Euro im Jahr. Doch das könnte sich nun ändern.

Für die Nutzung der Wasserfläche verlangt das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt (WSA) Lübeck nun 4.240 Euro pro Jahr, also eine Pachtsteigerung von 367 Prozent. Die Vereinsmitglieder sind geschockt, allen voran der Boje e.V.-Vorsitzende Rüdiger Stöhr: "Ich bin total geschockt gewesen. Ich hab nicht gedacht, dass das in Deutschland hier möglich ist. Meiner Ansicht nach geht das in die Richtung Wucher und das ist unsittlich und eigentlich verboten."

Andere Plätze sind stark belegt

Auch die Angler und Nebenerwerbsfischer im Verein können nicht fassen, dass eine solche Preissteigerung kommt: "Die sollen uns das hier nicht kaputt machen", sagt Nils Biskup. Vereinskollege Erhard Schinnow verdient mit dem Angeln Geld: "Die Slipanlage hier brauche ich, um beispielsweise das Angelgeschirr von Butt auf Dorsch umzustellen. Das ist überlebenswichtig für mich." Einfach einen anderen Hafen für die kleinen Boote zu suchen, ist kaum möglich. Die Herausforderung sei, dass alle anderen Plätze stark belegt sind und die Nachfrage auch sehr groß sei, erklärt Vereinsmitglied Dennis Giwoleit: "Die Boxen dort sind sehr groß und werden nach Quadratmetern berechnet. Da ist so ein kleines Boot natürlich wirtschaftlich uninteressant."

Neue Entgeltklassen in der Ostsee

Persönlich will das WSA die drastische Pachterhöhung NDR Schleswig-Holstein nicht begründen. Schriftlich heißt es: "Als angemessen gilt dabei das orts- und marktübliche Nutzungsentgelt, das für vergleichbare Objekte bei einem Neuabschluss üblicherweise gefordert und bezahlt wird." Das WSA hat die Ostsee jetzt neu in drei Entgeltklassen eingeteilt. Das teuerste Revier kostet 2,85 Euro pro Quadratmeter, das günstigste 1,00 Euro.

Der Verein will sich wehren: Eine Petition an den Landtag soll die Rettung bringen - so hoffen es die geschockten Bootseigentümer in Kiel-Friedrichsort.

