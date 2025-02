Stand: 26.02.2025 09:40 Uhr Paarungszeit des Wolfs in Schleswig-Holstein beginnt

Wenn es von den Wintermonaten in Richtung Frühling geht, läuft für Wölfe die Paarungszeit. Nach Angaben von Schleswig-Holsteins Wolfsbetreuer Jens Matzen gibt es im Land im Moment zwei Wolfsrudel - ansässig im Segeberger Forst (Kreis Segeberg) und im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu noch eins, das in Mecklenburg-Vorpommern registriert ist, aber immer wieder die Landesgrenze überquert.

Wie auch im restlichen Jahr ist der Wolf auch in Februar und März vorsichtig, Begegnungen mit Menschen sind laut Wolfsbetreuer Matzen daher sehr selten. Sichtungen gebe es in der Regel nur aus dem Auto heraus oder aus weiter Ferne. Für den Fall einer Begegnung, hat das Wolfsmanagement des Landes Verhaltensempfehlungen herausgegeben. Wichtig ist demnach vor allem Abstand zu halten. Falls das Tier nicht wegläuft, sollen Spaziergänger anhalten, es anschreien und laut in die Hände klatschen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 09:30 Uhr