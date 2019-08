Stand: 09.08.2019 15:27 Uhr

Paarungszeit: Vorsicht vor Rehen auf den Straßen

Plötzlich steht ein Reh mitten auf der Straße - ein Albtraum für jeden Autofahrer. Im Moment kann das wieder häufiger passieren, denn bei den Rehen ist Paarungszeit. In dieser sogenannten Blattzeit sind Rehe wie im Liebesrausch. Von Lockstoffen aufgeputscht, vergessen die Tiere ihre Scheu und rennen blindlings auch auf Straßen. Deshalb müssen Autofahrer jetzt auch tagsüber mit Wildwechsel rechnen.

Paarungszeit bei Rehwild: Achtung - Unfallgefahr! Schleswig-Holstein Magazin - 09.08.2019 19:30 Uhr Im Hochsommer sind Rehe auf Partnersuche. Blattzeit nennen die Jäger das. Die Tiere sind dann besonders abgelenkt und achten nicht mehr auf die Straße. Ein Gefahr für Tiere und Autofahrer.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Böcken jagen den Ricken hinterher

Es sind die Duftstoffe der Ricken oder Geißen genannten Weibchen, die die Rehböcke anlocken - und sie dazu bringen, liebestoll den Damen hinterher zu jagen. In diesem Zustand sind die Tiere wie von Sinnen und achten weder auf Straßen noch auf Autos, warnt Markus Börner, Geschäftsführer vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Besonders gefährlich: Die Tiere sind nicht nur in den Abendstunden aktiv - sondern rund um die Uhr.

Fuß vom Gas - und bei Wildwechsel nicht ausweichen

Börner rät Autofahrern deshalb, den Straßenrand immer im Blick zu behalten und etwas langsamer zu fahren als sonst. Wenn sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden lässt, soll man laut Polizei nicht ausweichen, sondern das Lenkrad festhalten und auf das Tier zufahren, damit man nicht im Graben oder im Gegenverkehr landet. Kommt es zum Unfall sollte der Autofahrer unbedingt die Polizei anrufen, denn jeder Wildunfall ist meldepflichtig.

Videos 03:05 Schleswig-Holstein 18:00 "Wir versuchen das Wild und die Autofahrer zu schützen" Schleswig-Holstein 18:00 Norman Stoll vom Landesjagdverband, erklärt, wie die Tiere geschützt werden können. Und auch, wie Autofahrer auf die Gefahr von Wildwechsel reagieren können und was bei einem Unfall zu tun ist. Video (03:05 min)

Reflektoren nicht immer wirksam

Gab es einen Wildunfall, dann werden Jäger wie Gerhardt Dietrich hinzu gerufen. In seinem Revier in Ammersbek (Kreis Stormarn) gibt es zurzeit besonders viele Wildunfälle. Rund 20 Mal im Jahr kracht es an der Lübecker Straße zwischen Ammersbek und Bargteheide. Die Rehe laufen hier auf Pfaden die Böschung hinunter und überqueren die Straße. Eigentlich sollen blaue Reflektoren genau das vermeiden. Sie reflektieren das Licht, um die Rehe zu warnen. "Das Problem ist: Die Straße liegt tiefer und durch Bewuchs sehen die Rehe das reflektierte Licht nicht", erklärt Dietrich. Und durch die Paarungszeit haben die Rehe derzeit sowieso ganz anderes im Kopf.

Schilder für mehr Sicherheit gefordert

Dietrich will die Situation ändern und die Lübecker Straße sicherer machen. Er hatte deshalb schon mal vier selbst gebaute Schilder aufgestellt, drei davon sind aber gestohlen worden, erzählt er. Schilder Marke Eigenbau reichen ihm aber nicht. Dort, wo der Wald beginnt, sollten seiner Meinung nach Schilder mit einem Hinweis auf Wildwechsel und einer Tempobegrenzung von 50 Stundenkiliometern stehen. Das aber hat der Kreis Stormarn bisher abgelehnt, genauso wie ein Wildwechselschild: Mit der Begründung, man wolle keinen Schilderwald produzieren. Doch mit 20 Wildunfällen im Jahr handele es sich um einen Unfallschwerpunkt, sagt Dietrich. Deshalb will er die Schilder ein zweites Mal beantragen.

Die Brunftzeit der Rehe geht noch bis Ende August. Danach legen laut Landesjagdverband im September die Rothirsche und im Oktober das Dammwild mit ihrer Paarungszeit los.

Weitere Informationen Autobahnzubringer für Tiere - hier geht's lang Wildtiere brauchen Grünbrücken, um heil über die Autobahn zu kommen. Nur - wie finden die Tiere den Weg? Die Stiftung Naturschutz arbeitet an der Lösung - die sogar in China interessiert. mehr Mit Reflektoren und Zäunen gegen Wildunfälle Mit der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wildunfälle. Berufsjäger wollen durch neue Reflektoren, Zäune und Wildtunnel die Anzahl der Kollisionen von Autos und Wildtieren verringern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2019 | 16:00 Uhr