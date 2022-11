Ostseereport: In Danzig entsteht ein modernes Zukunftsviertel Stand: 06.11.2022 05:00 Uhr Zwischen Stahlkrähnen und alten Industriehallen entsteht Danzigs Zukunftsviertel - Mlode Miasto - die junge Stadt. Mit schicken Wohnungen, Shops und Büros auf 70 Hektar nach dem Vorbild der Hamburger Hafencity. Schneller als die Architekten sind die Kulturschaffenden: Eine ausgeprägte Kunst- und Feierszene unter Danzigerinnen und Danzigern gibt es hier schon heute.

von Lisa Knittel

Die Sonne scheint im späten Oktober vom Danziger Herbsthimmel und glitzert auf dem Wasser. Genauer: in der "Toten Weichsel" - so heißt der Mündungsarm des polnischen Flusses hier. Ein Sinnbild der Vergangenheit: Von den 18.000 Werftarbeitern aus der Blütezeit des Sozialismus sind gerade einmal 3.000 übrig. Der Großteil der Fläche von Polens einstig größtem Arbeitgeber liegt brach. Wer sich aber zwischen dem rotbraunen Rost der alten Brücken, den grünen Kränen und den Backsteinhallen genau umschaut, der entdeckt in der vermeintlichen Tristesse der 137 Hektar ganz viel Buntes.

Comicstyle

Hinter einer Gasse, in der im Sommer Studenten zwischen Beachbar und Container-Foodtruck zu Elektrobeats tanzen, steht sie: die riesige Halle, vor der es zischt und klackert. Lukasz und seine Sprayerkollegen schütteln ihre Spraydosen und malen ihre Graffitis. Grinsende, runde Gesichter sind es bei Lukasz, der unter dem Pseudonym "Krik Kong" sprüht - seinen Nachnamen möchte er nicht verraten. "Dieser Comicstyle ist mein Markenzeichen." Er tritt einen Schritt zurück und betrachtet die vielen Köpfe mit den großen Ohren, die einen alten Bulli vermehrt zieren. Noch lässt sich nicht erkennen, was die Figuren machen. "Ich male immer einfach drauf los. Man darf nicht drüber nachdenken. Ich sage immer: Meine Hand malt von alleine ohne meinen Kopf. Ich weiß nie vorher, wie mein Graffiti am Ende aussieht."

Lay Up - eine eigene Galerie

Hinter dem großen Holztor wird es richtig bunt. Wer die 10,5 Meter-Wände hochschaut, dem wird schwindelig. So viele bunte Graffitis auf Wänden, Litfasssäulen und Objekten erschlagen den Betrachter in einer 600 Quadratmeter Halle. "Wir haben die Lay Up Galerie mit vier Graffitisprayern zusammen vor zwei Jahren hier gegründet. Die große Kopfwand", Lukasz deutet zur Stirnseite der Halle, "die haben wir als erstes mit 48 Künstlern besprüht. Jeder konnte malen, was er wollte." Mit seinen Schutzhandschuhen schiebt er seine Cap leicht nach hinten, um die grelle Mauer besser in Gänze erfassen zu können. Beleidigungen über Putin in Großbuchstaben, ein Pfarrer mit erigiertem Penis und Kreuz - manche Aussagen lassen sich sofort interpretieren, findet der Galerie-Chef.

Von illegal zu legal

"Ich habe sehr spät mit Graffitisprayen angefangen. 1999 - da war ich schon 17 Jahre alt. Aber nachdem ich ein erstes Graffiti gesprüht habe, wusste ich, ich will nie wieder etwas anderes machen. Graffiti hat mich ausgewählt!" Lukasz macht eine bedeutungsvolle Pause. Das war die Zeit, als er noch illegal mit seinen Jungs nachts draußen auf der Straße, verfolgt von der Polizei, sprühte. Damals war für die Danziger ein "Wholetrain" - ein komplett besprühter Zug der Heilige Gral. Und nun hängt ein ganzer Zug unter der Decke, fährt auf seine Betrachter zu. "Das ist ein EN57", erklärt Lukasz., "Die polnische Staatsbahn wollte ihn verschrotten, aber wir wollten ihn unbedingt kaufen. Das war denen ein Dorn im Auge, weil wir halt Graffitisprayer sind. Aber wir haben nicht nachgelassen und heutzutage kommen hier so viele Kunstinteressierte her, das ist wie kostenloses Marketing für die Bahn." Er zwinkert. Pure Ironie, dass den gelb-blauen Zug kein einziges Graffiti schmückt.

Workshops, Ausstellungen und Events

Hinter dem Zug hängt eine Riesenleinwand mit einem schwarz maskierten Kopf von der alten Industriedecke und blickt finster runter. "Die Wand, das war das erste: Buchstaben und kleine Bilder wie man es von den Wurzeln des Graffitis kennt, aber viele unserer Sprayer wollten halt auch mal Leinwände machen oder einfach andere Techniken ausprobieren", erklärt der Sprayer die Installationen: "Wir nennen die aktuelle Ausstellung "Outsiders". Sie wird ständig ergänzt, zum Beispiel, wenn wir hier Workshops geben. Klar, wenn man in den Raum kommt, fallen als erstes die großen Bilder auf. Aber wenn man dann ganz genau hinschaut, entdeckt man die kleinen Details und das mag ich so sehr. Du kannst hier einen ganzen Tag durchgehen und wirst immer wieder Neues entdecken."

Sprayen für heute – nicht für morgen

Inzwischen ist die Lay Up Galerie längst kein Danziger Geheimtipp, speziell jetzt nach der harten Coronazeit verspüren die Besucher ein riesengroßes Verlangen nach bunter Kunst. Lukasz und seine Kollegen haben schon in anderen Hallen gesprüht, die dann abgerissen wurden. Wie lange sie hier ihre Galerie halten können? Ungewiss. "Es tut sich einfach wahnsinnig viel gerade auf dem Werftgelände. Und die Privatbesitzer, von denen wir das Gebäude mieten, die wissen selber nicht mal, was hier draus wird. Wir machen unser Ding, unsere Graffitis jetzt. Und morgen? Schauen wir mal." Der Graffitisprayer zieht sein Cap wieder ins Gesicht, dreht den Ghettoblaster lauter und wendet sich zu seinen Comic-Bildern auf dem Bulli. Die Sonne reflektiert vom Seitenspiegel des Autos und lässt sein lila Männchen grinsen.

