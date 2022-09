Ostseereport: Eine Bootstour durch die finnische Seenplatte Stand: 03.09.2022 10:00 Uhr Der Saimaa-See ist das größte Gewässer der finnischen Seenlandschaft. Mitten im See liegt der Linnansaari-Nationalpark, Wahlheimat von Nationalparkranger Joonas Hokkanen. NDR Schleswig-Holstein Reporterin Lisa Knittel hat den Ranger einen Tag lang auf seinem Boot begeleitet: Angelunterricht, Fischadler-Kunde und Robben-Suche. Ein typisch finnischer Sommertag.

"Du legst den Finger hier an, dann holst du nach hinten über die Schulter aus, lässt im Wurf nach vorne den Finger los und schon fliegt der Haken mit Köder in die richtige Richtung", erklärt Joonas Hokkanen. Der Nationalparkranger hat seine erste Angel mit fünf Jahren von seinem Vater bekommen. Ich angle heute vom Deck seines Tourenbootes aus im finnischen Linnansaari-Nationalpark zum ersten Mal. Und gleich der dritte Wurf hakt. "Jetzt musst du schnell einholen, dreh die Spule auf!" Joonas hält mich an der Rückseite der Schwimmweste fest. Im Wasser vor unserem Angelboot sträubt sich ein Fisch mit aller Kraft, von mir an die Luft gezogen zu werden. Ich falle fast vornüber. "Ein starker Fisch. Schau mal: ein Hecht." Der Nationalparkranger ist fast aufgeregter und stolzer als ich, während er mir zeigt, wie man den Haken aus den Kiemen löst und den 4,5 Kilo-Hecht im Wasserbecken hinten an Bord für die Weiterfahrt lebend verstaut.

Sommerzeit als Kraftquelle

Eine Insel nach der anderen rauscht an uns vorbei, während das Boot rhythmisch auf die kleinen Seewellen schlägt. 13.710 solcher Baum-Stein-Inseln hat der Saimaa-See insgesamt. Joonas weiß genau, wo in Finnlands größtem See welche Fische gut zu fangen sind. Jetzt im Sommer, wenn die Sonne fast nie ganz untergeht, ist seine Hauptarbeitszeit. Tagsüber unternimmt er Angeltouren mit Gästen, abends ist er Restaurantchef im Hafen. Denn in den hellen Monaten lediglich zu fischen, reicht hier nicht zum Leben.

Dafür zieht der 38-Jährige für drei bis vier Monate mit seiner Frau und Tochter aus der Stadt Rantasalmi in ein Sommerhaus am See. "Auch wenn ich von ganz früh bis spät im Sommer arbeite", erklärt mir der Nationalparkranger. "Es ist gleichzeitig die Jahreszeit, in der ich am meisten Kraft tanke. Denn die Winter sind das Gegenteil: dunkel und kalt. Da braucht man gute Erinnerungen an den letzten Sommer." Auf seinem Livescope-Bildschirm zappeln orangene und gelbe Flecken. "Anhand der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit kann ich sagen, was das für Fische sind."

Europas Hotspot für Fischadler

"Ich hole uns jetzt einen Zander für unser Lagerfeuer später", verspricht er mir, macht einen Köder an seinen Angelhaken, wirft aus und holt den versprochenen Zander aus dem schwarz-blauen See. "Mein Lieblingsfisch", grinst Joonas, "der schmeckt am besten." Im Hintergrund hört man ein "Tjiiiip, tjiiiip, tjiiip" - laute, hohe Vogelschreie. "Das sind die Fischadler dort drüben, siehst du?" Joonas deutet auf eine kleine Felsformation mitten im Wasser, die fast zu schwimmen scheint. Hoch oben: ein großes Nest aus Ästen, über dem ein Fischadler kreist und immer wieder etwas ins Nest abgibt. "Die füttern ihre Jungen. Der Linansaari-Nationalpark ist der Hotspot in Europa, um Fischadler zu beobachten", erklärt mir der Ranger. "Wenn es kühler wird, dann haut das Weibchen als erstes alleine ab nach Nordafrika über den Winter - quasi Mutter-Urlaub", weiß Joonas. "Der Vater versorgt dann die Jungen alleine weiter, bis sie nachkommen. Dabei finden die Jungen den Zugweg schon alleine."

Viele finnische Touristen - aber weniger Angler

Fast alleine sind Joonas und ich auch auf dem Wasser. Obwohl der Saimaa-See eine der beliebtesten Urlaubsregionen der Finnen im Sommer ist, begegnen uns nur ganz vereinzelt andere Boote. "Wir hatten während Corona im letzten Sommer fast doppelt so viele Besucher im Nationalpark - klar boomt auch hier der Urlaub vor der eigenen Haustür. Aber das Gebiet ist so riesig, da trifft man selten aufeinander und das ist ja auch das Schöne am Angeln, die meditative Ruhe, die Einsamkeit."

Er spult die Angelleine auf und holt erneut aus. Die Oberfläche des Wassers glitzert, es ist 22 Uhr und noch immer strahlt die Sonne am Horizont zwischen den Baumwipfeln der nächsten Inseln auf unser Boot. "Schlimmer ist für mich persönlich, dass erst durch Corona und dann durch den Ukrainekonflikt weniger ausländische Touristen kommen. Die Finnen gehen auf eigene Faust angeln. Aber ich lebe von den Russen, den Deutschen oder Schweizern. Und die haben große Bedenken auf Grund der Grenznähe zu Russland. Hoffentlich ändert sich das mal im nächsten Sommer: Kein Corona und kein Krieg mehr", hofft er und schaut 'gen Horizont. Sein Handy klingelt.

Eine Robbe - ein Lottogewinn

"Wir haben eine", Joonas ist so aufgeregt, wie bei meinem Hechtfang am Tagesanfang. Inzwischen sind zehn Stunden vergangen. Er wendet das Boot und fährt Vollgas mit mir weiter raus. "Mein Kollege hat eine alte männliche Robbe hinten bei den Felsen gesehen, mit Glück liegt sie noch da und schläft gleich. Wir müssen uns beeilen, um sie nicht in ihrer Nachtruhe zu stören."

Bevor wir den Zander essen, möchte der Ranger mir noch etwas Einmaliges zeigen: Die am stärksten bedrohte Robbenart der Welt, die Saimaa-Ringelrobbe, lebt nur noch hier im Saimaa-See und steht unter Artenschutz. "Du musst genau wissen, ob gerade Fellwechsel oder Paarungszeit ist, um die Robben hier ausfindig zu machen", verrät er mir. Wir werden langsamer und Joonas flüstert. "Die Robben lieben Fisch wie ich, deswegen sage ich immer: 'Ich kann fühlen, wenn eine Robbe in der Nähe ist.'" Der Bootsmotor tuckert so leise, ich kann die Mücken im Abendlicht summen hören. Eine von insgesamt 360 Robben in einem Seegebiet zu finden, das fast sieben Mal so groß ist wie Helsinki, ist wie ein Lottogewinn.

Ob wir die Saima-Seerobbe noch auf ihrem Felsen erwischt haben und wie man einen Zander mit der finnischen Anti-Gräten-Technik verspeist, sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr im NDR Fernsehen beim Ostseereport.

