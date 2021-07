Ostsee mehr als 20 Grad warm - Vorsicht vor Vibrionen Stand: 16.07.2021 17:46 Uhr Trotz Belastung des Ostseewassers mit Bakterien bei Temperaturen von über 20 Grad sieht das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium keinen Grund für Einschränkungen des Badebetriebs.

Allerdings warnt die Behörde gesundheitlich angeschlagene Menschen vor einem Bad in der Ostsee. Hintergrund sind Bakterien mit der Sammelbezeichnung Vibrionen (Vibrio Vulnificus). Mit steigenden Wassertemperaturen können diese sich nach Angaben einer Ministeriumssprecherin stärker vermehren und über offene Wunden in den Körper eindringen.

Bakterium ab 20 Grad aktiv

"Bekannt ist, dass die Wassertemperaturen in der Ostsee sich derzeit oberhalb von 20 Grad Celsius bewegen, also der Temperatur, ab der sich Vibrionen vermehren können", sagte sie. Für Menschen ohne Vorerkrankungen, ohne geschwächtes Immunsystem und ohne offene Wunden sei das Baden uneingeschränkt möglich, sagte die Sprecherin am Freitag.

Es wird empfohlen, dass sich Betroffene von ihren Hausarzt beraten lassen, bevor sie Kontakt mit Ostseewasser haben. Vibrionen sind an der gesamten Ostseeküste bis in den baltischen Raum verbreitet. Auch an der Nordsee etwa in Flussmündungen kommen sie vor.

