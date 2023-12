Ostsee-Sturmflut: Scholz sagt Hilfen vom Bund endgültig ab Stand: 19.12.2023 07:53 Uhr Das Kanzleramt hat nach Informationen von shz.de die Absage von Sturmfluthilfen bestätigt. Finanzielle Hilfen könnten aber trotzdem kommen, zumindest indirekt.

Rund zwei Monate liegt die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee nun zurück - und noch ist kein Geld der Bundesregierung zur Bewältigung der Schäden geflossen. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe hat in Berlin bereits mehrfach getagt und auf dieser Grundlage ist das Bundeslandwirtschaftsministerium zu dem Ergebnis gekommen, dass die Sturmflutschäden in Schleswig-Holstein nicht als Naturkatastrophe von nationalem Ausmaß bewertet werden - es also über diesen Weg vermutlich kein Geld für den Wiederaufbau im Land geben wird.

Günther bekommt endgültige Absage von Scholz

Jetzt hat auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) Hilfen vom Bund an Schleswig-Holstein eine endgültige Absage gegeben. Das berichtet shz.de. Demnach argumentiert ein Kanzleramtssprecher wie schon zuvor das Bundesfinanzministerium: Für den Ausgleich von Schäden im Fall von Naturkatastrophen seien nach dem Grundgesetz die Länder zuständig. Eine Ausnahme gebe es demnach nur im Fall von Naturkatastrophen mit nationalem Ausmaß. Nur dann könne der Bund Finanzhilfen geben, so ein Fall liege hier aber nicht vor. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Bundeskanzler Scholz noch am Montag in die Pflicht genommen: "Zugesagt ist zugesagt und darauf bauen wir", so Günther.

Schäden nicht vergleichbar mit Überschwemmung im Ahrtal

Die Arbeitsgruppe im Bundeslandwirtschaftsministerium begründete ihre Einschätzung mit der Höhe des entstandenen Schadens: Während die Sturmflut in Schleswig-Holstein Schäden von rund 240 Millionen Euro verursacht hat, waren es bei der Überschwemmung im Ahrtal welche in Höhe von 30 Milliarden Euro. Die Herausforderung im Ahrtal sei ohne Zweifel eine größere gewesen, doch auch da hätten alle Bundesländer die Aufgabe gemeinsam gemeistert, so Ministerpräsident Günther.

Bund prüft weitere Möglichkeiten zur finanziellen Hilfe

Die Einschätzung des Bundeslandwirtschaftsministeriums bedeutet offenbar nicht zwingend, dass gar kein Geld aus Berlin kommt: Nach Angaben eines Regierungssprechers könnten andere Bundesmittel möglicherweise indirekt als Hilfen eingesetzt werden, unter anderem aus dem "Topf" für die Finanzierung des Küstenschutzes. Die Arbeitsgruppe prüfe aktuell, ob "noch vorhandene, nicht verausgabte Restmittel für 2023 umgeschichtet und den beiden betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt werden können", so der Sprecher. Ob und wie diese Restmittel den Menschen und Orten in Schleswig-Holstein helfen können, ist noch unklar.

