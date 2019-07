Stand: 29.07.2019 13:09 Uhr

Ostsee: Keine Badeverbote - doch Gewitter angesagt

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat das Badeverbot in der Ostsee heute aufgehoben, nachdem es am Wochenende für viele Strände verhängt worden war. Die See habe sich beruhigt, sagt der DLRG-Wachleiter von Scharbeutz (Kreis Ostholstein), Peter Franz. Allerdings haben die Retter die Unwetterwarnung am Nachmittag im Blick. Sollten Gewitter über den Stränden aufziehen, werden sie wieder die roten Flaggen hissen müssen, so Franz. Momentan wehen die rot-gelben Fahnen, die bedeuten, dass dort die DLRG-Stationen besetzt sind.

Zwei Männer verunglücken tödlich in der Ostsee

Das gesamte Wochenende hatte die DLRG an vielen Ostseestränden vor dem Baden gewarnt - wegen gefährlicher Unterströmungen. Zwei Männer kamen ums Leben: Am Sonnabend war ein 43 Jahre alter Kitesurfer in der Ostsee verunglückt. Helfer der DLRG zogen ihn leblos aus dem Wasser vor Neustadt-Pelzerhaken (Kreis Ostholstein). Wie die Rettungsleitstelle Süd mitteilte, kam für ihn jede Hilfe zu spät - er konnte nicht wiederbelebt werden. Ein zweiter Mann, der am Sonnabend in Sütel bei Großenbrode (Kreis Ostholstein) aus der Ostsee geholt wurde, starb später im Krankenhaus.

Weitere Suchaktion: Verwechslung mit einem Kormoran möglich

Am Sonntagabend gab es einen weiteren Sucheinsatz in Scharbeutz: Passanten meldeten, dass in eine Person in die aufgewühlte Ostsee gegangen war, aber nicht wieder herauskam, berichtet die DLRG. Wachleiter Franz sagte, die Retter hätten niemanden gefunden. Er vermutet, dass die Passanten einen Kormoran für einen Schwimmer gehalten haben.

Baden besonders für Kinder gefährlich

Starker Ostwind und hohe Wellen machen den Wassersport und das Baden an der Ostseeküste gefährlich. An einigen Ostseestränden, wie in Grömitz, Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Lübeck Travemünde oder in Bojendorf auf Fehmarn, galt deshalb in den vergangenen Tagen ein Badeverbot, wie die DLRG auf ihrer Webseite informiert. Mit Megafonen wiesen die Rettungsschwimmer der DLRG bereits am Sonnabend die Urlauber auf die gefährliche Unterströmung und das Badeverbot hin. "Die Ostsee hat zurzeit eine nicht sichtbare Unterströmung", warnte auch die Leitstelle Süd auf Twitter. Nach Angaben der DLRG ist diese so stark, dass sie Badegästen die Füße wegreißen kann. Vor allem für Kinder sei das gefährlich. Laut der DLRG halten sich trotzdem viele Menschen nicht an das Badeverbot.

Tipps zum sicheren Baden im Meer

Warum ist auflandiger Wind so gefährlich? Der Wind weht Richtung Land und verursacht einen starken Seegang und kraftvolle Wellen, die am Strand brechen. Die Wassermengen fließen dann unter den brechenden Wellen zurück ins Meer. "Diese Unterströmung ist von außen nicht unbedingt zu erkennen, kann aber einen Badenden leicht umwerfen und ihn mit großer Kraft ins Meer ziehen", erklärt Thies Wolfhagen vom DLRG Landesverband Schleswig-Holstein. Dieser Sog ist für Schwimmer deutlich spürbar, man hat kaum eine Chance, sich daraus zu befreien. In solchen Situationen entsteht oft Panik. Betroffene werden hektisch, können die Situation dadurch noch weniger kontrollieren und verlieren schnell an Kraft.

Was kann man tun, wenn man von so einer Strömung erfasst wird? Die DLRG kennzeichnet am Strand deutlich, wann es zu gefährlich ist, zu baden. Weht die rote Fahne und sind entsprechende Schilder aufgestellt, sollte man nicht ins Wasser gehen. Wer sich diesem Rat widersetzt und trotzdem in eine gefährliche Unterströmung gerät, sollte unbedingt Ruhe bewahren, rät Wolfhagen: "Es ist am besten, kurz die Luft anzuhalten, nicht gegen die Strömung anzuarbeiten und sich erstmal von der Strömung treiben zu lassen. Kommt man wieder an die Oberfläche, sollte man versuchen, zu winken und auf sich aufmerksam zu machen." Wer kann, sollte versuchen, irgendwo Halt zu finden.

Wie weit darf man an gefährlichen Tagen ins Wasser gehen? Signalisiert die DLRG mit ihren Fahnen, dass Baden verboten ist, sollte man sich unbedingt daran halten. Man darf allerdings an der Wasserkante spazieren gehen und die Füße zum Abkühlen ins Wasser halten. Trotz ihrer deutlich sichtbaren Warnungen, sehen die DLRG-Retter täglich Tausende, die trotzdem im Meer baden und sich auch nach persönlicher Ansprache nicht davon abbringen lassen. Damit bringen sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Retter in Gefahr, sagt Wolfhagen.

Droht Kindern besondere Gefahr? Kinder haben weniger Kraft. Ihnen fällt es noch schwerer, gegen starke Wellen und überraschende Strömungen anzuarbeiten. Außerdem haben Kinder oft ein nicht so ausgeprägtes Gefühl für Gefahren. Sie erkennen womöglich nicht, dass eine Situation gefährlich ist. Jeder Erwachsene, der trotz Warnungen ins Wasser geht, gefährde - als schlechtes Vorbild - auch Kinder, so Wolfhagen.

Wie reagiert man, wenn man merkt, dass jemand zu ertrinken droht? Ertrinken geht oft völlig lautlos von sich. Ertrinkende schlucken zu viel Wasser, können sich dann nicht an der Oberfläche halten und gehen schließlich unter. Besondere Aufmerksamkeit ist angebracht, wenn man beobachtet, dass sich ein Badender unnormal bewegt oder plötzlich verschwindet.

Was kann man tun, wenn jemand in Gefahr ist? Wer vom Strand aus eine gefährliche Situation im Wasser beobachtet, sollte in jedem Fall andere Strandbesucher und vor allem die Rettungsschwimmer über die Lage informieren. Bevor man selbst ins Wasser geht, sollte man abschätzen, ob man sich eine Rettung zutraut, rät der Experte. Dann ist wichtig: Auf keinen Fall alleine ins Wasser gehen, sondern immer mit mehreren! Ertrinkende sind oft in Panik und können so auch ihre Retter unter Wasser drücken. Wenn möglich, sollte man einen Auftriebskörper, wie ein Surfbrett oder einen Schwimmreifen mitnehmen, an dem man sich festhalten kann. Wer kann, sollte außerdem einen Rettungsruf über die "112" absetzen.

Welche Gefahren lauern sonst im Meer? An der Nordsee sind vor allem die Gezeitenströmungen - also Ebbe und Flut - gefährlich. Urlauber können diese mangels Erfahrung oft nicht richtig einschätzen und geraten so in gefährliche Situationen, aus denen sie sich selbst nicht retten können. Ebenfalls gefährlich sind Untiefen: Das Ufer sieht zunächst flach aus, unter Wasser fällt es dann aber plötzlich und unerwartet steil ab - das ist besonders für Kinder eine Gefahr. Auch Brückenbauwerke und Betonstege können gefährlich werden, wenn man von den Wellen dagegen geschleudert wird oder der Sog einen darunter zieht. Von Bauwerken und Felsen im Wasser sollte man sich grundsätzlich fernhalten, sagt Wolfhagen.

Ist ablandiger Wind auch gefährlich? Bei ablandigem Wind sind weniger die Wellen das Problem. Besonders gefährlich wird es zum Beispiel, wenn man auf einer Luftmatratze liegt und nicht merkt, dass man zu weit vom Ufer abkommt. zurück 1/4 vor

