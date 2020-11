Stand: 15.11.2020 14:01 Uhr Ostsee: Fischsterben in der Eckernförder Bucht

In der Eckernförder Bucht bei Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zahlreiche tote Fische angespült worden. Schwärme von Kormoranen, Reihern und anderen Wasservögeln haben am Sonntagmorgen vor der Küste die Kadaver gefressen. Die Ursache für das Fischsterben dürfte nach Ansicht des Ortsverbandes des Naturschutzbundes (NABU) Sauerstoffmangel sein. Zum wiederholten Mal kommt es damit zu einem größeren Fischsterben in Schleswig-Holstein.

