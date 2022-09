Ostsee Darts Gala 2022: Partystimmung und spannende Partien Stand: 10.09.2022 16:52 Uhr Der 17-jährige Kieler Bjarne Gabcke konnte sich in einem spannenden Vorentscheidungsturnier gegen seine Kontrahenten durchsetzten und bekam die Chance, gegen Rekordweltmeister Phil Taylor anzutreten.

von Marina Heller

Zum dritten Mal hat die Ostsee Darts Gala in Kiel stattgefunden. Nach einer langen pandemiebedingten Pause freuten sich die Fans wieder auf eine ausgelassene Party. Auch in diesem Jahr trafen dabei einige der besten Spieler in der Wunderino Arena aufeinander.

Noch vor wenigen Jahren war für die meisten Menschen Darts ein Kneipensport, dem kaum Beachtung geschenkt wurde. Doch in den letzten Jahren hat sich auch hierzulande ein richtiger Hype um die schnellen Pfeile entwickelt. Im Vereinigten Königreich begann sich der Kult auszubreiten und schwappte langsam nach Deutschland über. Dabei steht für viele Fans weniger die Leistung der teilnehmenden Sportler im Mittelpunkt, sondern vielmehr eine Party, die ihresgleichen sucht.

Schrille Kostüme und jede Menge Bier prägen den Abend

Schillernde Kostüme und viel Bier gehören zu einem Darts Turnier dazu, wie der Wind zum Segeln. Das Motto der Fans lautet: Je bunter und schriller, desto besser. Die Spieler werden bei ihren Einläufen gefeiert wie Popstars, die Atmosphäre ähnelt einer Boxveranstaltung. Die Nähe zu den Profis durch das traditionelle Abklatschen vor dem Spiel macht das Event für viele Fans zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Neben Darts-Legenden wie Phil "The Power" Taylor und dem Waliser Gerwyn "The Iceman" Price war an diesem Abend in Kiel auch Fallon Sherrock mit dabei. "The Queen of the Palace" hat es als erste Frau geschafft, die Männerdomäne zu durchbrechen und konnte sich einen Namen machen. Sie setzte sich in einigen renommierten Turnieren gegen ihre männlichen Kontrahenten durch und sorgte damit für große Überraschung.

Willkommene Abwechslung für die Spieler

Für die Weltranglisten-Spieler war die Gala eine willkommene Abwechslung zum Turnieralltag. "Es ist schön, einfach mal ein paar Pfeile werfen zu können, ohne ständigen Druck auf seinen Schultern zu spüren", sagte die Engländerin Sherrock.

Die Vorrundenspiele wurden ausgiebig dazu genutzt, die Stimmung anzuheizen und die Fans auf Temperatur zu bringen. Als die erste 180er und damit die höchstmögliche Punktzahl eines Turns geworfen wurde, brach der Damm und das Publikum feierte seine Idole. In der Wunderino Arena gab es kein Halten mehr und die Halle begann zu beben. Nachdem sich alle Teilnehmenden eingeworfen hatten, gelang es "The Iceman" in einem Spiel mehrfach den legendären Wurf zu landen. Seine Fans waren begeistert.

Sven Ehrig vom THW lässt die Pfeile fliegen

Auch Profisportler aus anderen Bereichen nutzten an diesem Abend die Chance, sich mit den besten Darts-Spielern der Welt zu messen. Lokalmatador Sven Ehrig nutzte die Gelegenheit und bewies, dass er auch in der Lage ist, wesentlich kleinere Ziele als ein Handballtor zu treffen.

Der THW-Spieler spielte in einem Team mit dem deutschen Darts-Champion Max Hopp "Maxime" und trat gegen den Fußballnationalspieler Toni Kroos und seinem Partner Gerwyn Price an. Die Kontrahenten lieferten sich ein spannendes Duell und heizten auf diese Weise die Stimmung vor dem Finale noch einmal an.

Bjarne Gabcke durfte gegen Rekordweltmeister Taylor antreten

Direkt vor dem Finale lagen die Nerven beim 17-jährigen Bjarne Gabcke blank. Eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität machten sich in ihm breit. Nachdem sich der Kieler beim Qualifikationsturnier gegen starke Konkurrenz durchsetzten konnte, bekam er jetzt die Gelegenheit, sich mit dem 16-maligen Weltmeister Phil Taylor zu messen.

Beim Einlauf wirkte Bjarne noch etwas angespannt, aber sobald es an die Dartscheibe ging, konzentrierte sich der Nachwuchsspieler und lieferte wie ein Profi ab. Nach nur einem Jahr Training unterstrich er mit seiner Teilnahme sein Potenzial und sein Talent. Er schrammte nur haarscharf an einem 180er vorbei und wurde vor heimischer Kulisse gefeiert wie ein Rockstar.

In zwei Sätzen unterlag er dem Weltmeister. Auf einer weiten Strecke konnte er das Niveau aber halten und bot somit ein spannendes Duell. Zum Abschied wurde er von einer tobenden Menge verabschiedet, was Bjarne die Tränen in die Augen trieb.

Ein großer Traum ging für den 17-jährigen in Erfüllung

Bjarne ist großer Darts-Fan und verfolgt beinahe alle Spiele live vor dem Fernseher: "Es ist ein Traum für viele Leute und ich konnte den Traum leben. Das war ein Unbeschreibliches Gefühl. Jetzt bin ich nochmal extra motiviert, weiterzuspielen", fasste der 17-jährige sein Erlebnis zusammen.

Das sich der professionelle Darts-Sport lohnt, machen die hohen Preisgelder von bis zu 2,5 Millionen Pfund deutlich, die dem Weltmeister am Ende der Saison winken. Kaum eine andere Randsportart verspricht derart hohe Prämien. Bjarne Gabcke konnte an diesem Abend zumindest schon einmal die Luft im Profisport schnuppern und die Herzen der Fans erobern.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.09.2022 | 19:30 Uhr