Ostsee: Angekündigte Sturmflut läuft glimpflich ab Stand: 21.01.2022 07:46 Uhr Die Wasserstände stiegen zwar an der Ostseeküste teilweise auf mehr als 100 Zentimeter über normal. Probleme bereitete das allerdings nicht.

Starker Wind hat das Wasser der Ostsee gestern an die Küste Schleswig-Holsteins und in die Buchten getrieben. Bis zum frühen Abend stiegen die Wasserstände nach Messungen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Lübeck auf mehr als einen Meter und in Kiel und Flensburg auf mehr als 90 Zentimeter über den normalen Stand. Dennoch gab es in der Nacht kaum Polizeieinsätze, so die Leitstelle Süd. Die Obertrave in Lübeck ist nur stellenweise und ganz leicht übergetreten.

Pfützen in Flensburg

Auch weiter nördlich in Flensburg ist das Hochwasser glimpflich abgelaufen. Ein Mitarbeiter eines Hotels an der Hafenspitze berichtete NDR Schleswig-Holstein, dass das Wasser zwar an einigen Stellen übergeschwappt sei - es hätten sich aber nur Pfützen gebildet. Gegen 22:30 Uhr sei das Wasser wieder zurückgegangen. Einsätze wegen Hochwassers gab es nach Angaben der Rettungsleitstelle nicht.

Weitere Informationen Glatte Straßen sorgen in Niedersachsen für viele Unfälle Allein in Braunschweig und im Raum Göttingen gab es gestern Abend 80 Unfälle. Auch heute Morgen kann es glatt sein. mehr Wettervorhersage für Norddeutschland

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2022 | 08:30 Uhr