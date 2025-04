Stand: 02.04.2025 07:16 Uhr Ostholstein: Auto brennt während der Fahrt

In Neustadt-Rettin (Kreis Ostholstein) ist am Montagnachmittag ein Fahrzeug während der Fahrt in Brand geraten. Der 86-jährige Fahrer und seine Ehefrau konnten ihren Wagen laut Polizei noch rechtzeitig verlassen und den Notruf wählen. Das Ehepaar zog sich zwar keine schwereren Verletzungen zu, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Grund für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler offenbar ein technischer Defekt.

