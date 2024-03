Stand: 27.03.2024 17:42 Uhr Ostern: Staugefahr vor Rader Hochbrücke

Am langen Osterwochenende wird laut ADAC wieder reichlich Bewegung auf den Straßen im Norden erwartet. Auf der Autobahn 7 im Bereich Autobahnkreuz Rendsburg und vor der Rader Hochbrücke sollten Autofahrer wegen Bauarbeiten mit Wartezeiten rechnen. Auch vor der dänischen Grenze kann es zu Ferienzeiten immer wieder zu Staus kommen. Gründonnerstag wird vermutlich der staureichste Tag des Osterwochenendes, aber auch am Ostermontag wird deutlich mehr Verkehr erwartet. "Wer kann, sollte versuchen antizyklisch zu fahren, also den Gründonnerstag und den Ostermontag als Abfahrtstag zu vermeiden", rät Rainer Pregla vom ADAC Schleswig-Holstein. "Wer das nicht kann, könnte noch versuchen, entweder jeweils ganz früh oder relativ spät loszufahren, um dem Staugeschehen auszuweichen."

Weitere Informationen Osterverkehr: ADAC rechnet ab morgen mit vielen Staus Besonders Gründonnerstag soll es auf den Autobahnen im Norden voll sein. Auch für Ostermontag wird viel Verkehr erwartet. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2024 | 16:30 Uhr