Stand: 16.04.2025 06:30 Uhr Ostern: Große Reisewelle in Richtung Ostsee-Urlaubsorte erwartet

Kurz vor Ostern kann es wieder voll werden auf den Straßen rund um Lübeck und in Richtung der Ostsee-Urlaubsorte. Der ADAC rechnet mit der ersten großen Reisewelle des Jahres. Dazu kommen mehrere Baustellen auf der A1, die dort voraussichtlich für zusätzliche Verkehrsbehinderungen sorgen. Der ADAC rät Autofahrerinnen und -fahrern, deshalb mehr Zeit einzuplanen. So zum Beispiel im Kreis Ostholstein zwischen Sereetz und Ratekau sowie zwischen Scharbeutz und Eutin. Der verkehrsreichste Tag wird nach Einschätzung der Verkehrsexperten der Gründonnerstag sein. Die geringste Verkehrsdichte am Wochenende erwartet der Automobilclub am Karsamstag und Ostersonntag.

