Ostern: Ferien sorgen für Staugefahr auf A7, A1 und A23 Stand: 11.04.2025 12:17 Uhr In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schließen heute die Schulen - Niedersachsen ist schon seit einer Woche in den Osterferien. Der ADAC rechnet mit viel Verkehr auf den Straßen im Norden.

In insgesamt 14 Bundesländern beginnen heute die Osterferien - darunter auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Für viele bedeutet das: Auf in den Urlaub! Doch auf dem Weg Richtung Entspannung und Erholung brauchen Reisende nochmal starke Nerven.

Viel Verkehr und Baustellen: Längere Reisezeit vorprogrammiert

In Schleswig-Holstein rechnet der ADAC vor allem heute und am Sonnabend mit vollen Straßen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen der zahlreichen Baustellen mindestens eine halbe Stunde zusätzlich einplanen - auf der A1, der A7 und der A23 laut ADAC sogar noch mehr. Der Straßenverkehr dürfte sich am Sonntag normalisieren, bevor das Aufkommen rund um die Osterfeiertage und vor allem am Gründonnerstag voraussichtlich wieder deutlich zunehmen wird.

AUDIO: Start in die Ferien: Volle Straßen in SH erwartet (1 Min) Start in die Ferien: Volle Straßen in SH erwartet (1 Min)

Stärkster Reisetag 2025 für den Hamburger Flughafen

Auch am Hamburger Flughafen wird es voll: Der Airport rechnet am Freitag mit 25.000 abfliegenden Passagieren - dem bisher stärksten Reisetag in diesem Jahr. Die grundsätzliche Empfehlung in der Ferienzeit: mindestens zwei Stunden vor Abflug da sein. Allen Reisenden, die ihr Fahrzeug am Hamburger Flughafen parken möchten, wird empfohlen, vorab online einen Parkplatz zu reservieren.

Fähren nach Sylt, Föhr und Amrum ausgebucht

Zuverlässige Indikatoren für hohes Verkehrsaufkommen sind in der Regel auch die Autozüge nach Sylt und die Fähren nach Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland). Beim Syltshuttle und für die Überfahrt nach Föhr sind die Verbindungen am Freitagnachmittag ausgebucht - so auch der gesamte Sonnabend. Wer spontan mit dem Pkw an den Terminals erscheint, muss mit langen Wartezeiten rechnen - im Extremfall bis in die Abendstunden. Der alternative "Blaue Autozug" hat noch einige freie Termine. Auch am Sonntag (13.4.) sind die Fahrten mittags und nachmittags überall ausgebucht. Am Montag gibt es jedoch wieder viele freie Plätze.

Über das lange Osterwochenende verteilt sich die Nachfrage besser, allerdings sorgt dann - insbesondere am "Ostersonnabend" und Ostermontag - die Rückreisewelle für knappe Kapazitäten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2025 | 06:00 Uhr